Liberoquotidiano.it - Sfiducia? No, pagliacciata: Nordio-Santanchè, così la sinistra si è andata a schiantare

Con 206 "no'" 134 "sì" e un astenuto, l'aula della Camera ha respinto la mozione diproposta dalle opposizioni nei confronti della ministra del Turismo, Daniela. Nel corso del pomeriggio, la senatrice di Fratelli d'Italia aveva risposto a tutte le critiche lanciate dai banchi dell'opposizione. "L'onorevole Baldino - aveva detto - mi accusa di conflitto di interessi" ma questa accusa arriva dal M5s che "ha fatto della mancanza di merito e dell'incompetenza una squadra di governo", "io credo nel merito e della competenza e ritengo che essere competenti non sia una colpa". La ministra del Turismo si è poi detta pronta a difendersi nelle sedi opportune. "Non intendo scappare - aveva esclamato -. Intendo difendermi nel processo, nelle sedi giudiziarie", "vi voglio fare una confessione: ci vuole una grande forza per non impazzire, per continuare questa battaglia.