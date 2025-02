Lettera43.it - Sfiducia a Santanchè, la Camera ha respinto la mozione con 206 no

L'Aula della Camera ha respinto la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni alla ministra del Turismo Daniela Santanché, che nel corso della giornata ha replicato parlando di «ergastolo mediatico» per «fatti da accertare» e in ogni caso antecedenti al suo giuramento. I voti contrari sono stati 206, quelli a favore 134, inoltre c'è stato un astenuto. Durante il suo intervento, la ministra del Turismo, a processo per falso in bilancio della società Visibilia, ha detto che valuterà le dimissioni, «da sola» in caso di rinvio a giudizio per la presunta truffa all'Inps.