Sfiducia a Nordio e Santanchè oggi alla Camera: ministra alla prova del voto

Per il titolare della Giustizia solo la discussione generale. Opposizioni compatte sullo stop ai due ministriOpposizioni compatte, 25 febbraio,per il doppio appuntamento con la. Destinatari delle mozioni sono i ministri della Giustizia Carloe del Turismo Daniela. Solo nel secondo caso, però, l’aula di Montecitorio si esprimerà con un. Per un ‘verdetto’ su, salvo clamorosi (e inattesi) cambiamenti dell’ordine del giorno, questa settimana non se ne farà nulla.La mozione contro il ministro della GiustiziaLa mozione contro il ministro della Giustizia prende origine dvicenda Almasri e dalle 11 diè prevista solo la discussione generale. Politicamente (e anche formalmente) laha una base ampia, pur se ‘perimetrata ‘confinata’ al solo campo dell’opposizione.