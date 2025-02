Settore calzature in difficoltà Esportazioni diminuite del 61%

Ilrestodelcarlino.it - Settore calzature in difficoltà. Esportazioni diminuite del 6,1%

Nei primi nove mesi del 2024 lediprodotte in provincia di Fermo sonodel 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. In valori assoluti a fronte di un ammontare dellerilevate nel 2023 pari a 540,81 milioni di euro le vendite oltre confine rilevate nel 2024 sono state pari a 507,63 milioni di euro. Nel periodo pre pandemia ledidel fermano erano pari a 528,99 milioni di euro con una contrazione rispetto al 2024 pari a -4%. Comunque l’incidenza delledi scarpe Made in Fermo sul totale regionale è comunque oltre al 50%. Questa la fotografia del, scattata dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici, presentata in occasione di Micam, la più importante fiera del comparto in programma dal 23 al 25 febbraio 2025 a Fiera Milano Rho.