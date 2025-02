Sport.quotidiano.net - Serie D, sconfitta a tavolino per la Zenith Prato: il giudice accoglie il ricorso modenese

, 25 febbraio 2025 –accolto, punteggio ribaltato: da una vittoria per 3-0 ad unaper il medesimo motivo. Lo ha deciso ilsportivo,ndo ildel Cittadella Vis Modena per il “caso Tempestini”. E concludendo nella nota che il giocatore in questione “non tesserato per la società”: una frase che, potenzialmente, rischia di aprire scenari devastanti a livello di classifica per un club che sta sin qui onorando al meglio la stagione del debutto inD. Il problema individuato dal, che a seguito del reclamo ha contattato l'ufficio tesseramento della LND, riguarda a quanto pare due contratti per l'ingaggio del giocatore Samuele Tempestini lo scorso dicembre. “L’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha informato in merito al tesseramento di Tempestini che “la società, in data 10 dicembre 2024 “ha firmato elettronicamente la pratica, allegando due contratti, uno con scadenza 2025, l’altro con scadenza 2026, che il sistema non ha ratificato”, si legge nel bollettino.