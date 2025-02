Sport.quotidiano.net - Serie D, il tecnico Fucili: "Abbiamo vinto una gara importantissima». Fossombrone, quaterna roboante sulla ruota di Recanati

Ilfadella Recanatese e incamera tre punti importanti per la sua classifica. Avversari che nelle ultime 14 partite avevano collezionato ben 12 risultati positivi e quindi con un score temibile, ma questa volta hanno trovato di fronte un team che ha saputo interpretare alla perfezione i dettami del suo mister. Con questo successo ilsi avvicina al traguardo iniziale che era di cogliere la salvezza senza grossi patemi. Una vittoria casalingo che mancava dallo scorso 10 novembre (11 giornata): 2 a 0 contro la Fermana. "Domenicauna partita– osserva il giorno dopo l’allenatore del team metaurense Michele– contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà e il risultato è troppo largo. Siamo andati in svantaggio su una nostra leggerezza ma siamo stati bravi a ribaltarla nel giro di pochi minuti e nel secondo tempo dopo che il nostro portiere Bianchini ha negato il pareggio a Spagna l’chiusa con una bella azione e il gran gol di Amerighi.