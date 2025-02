Serie C cosa succede se una squadra Under 23 chiude in zona retrocessione | il regolamento

Leggi su Sportface.it

Via Daniele Bonera, dentro Massimo Oddo. Il Milan Futuro cambia guida tecnica alla luce della crisi di risultati che ha portato la secondarossonera in terzultima posizione nel girone B diC con 22 punti, davanti a Sestri Levante (20) e Legnago (19). Camarda (destinato a dare una mano alla formazione) e compagni vengono da tre sconfitte consecutive. Unada dimenticare che ha spinto la dirigenza a cambiare allenatore. Bonera ha collezionato quattro vittorie, dieci pareggi e quattordici sconfitte. Oddo – che ha più esperienza dell’ex compagno di– dovrà cambiare rotta per evitare quella che sarebbe la primadi unaB dall’anno della loro introduzione (cioè dal 2018-19). Non è mai successo, ma potrebbere. Fino all’anno scorso daJuventus Next Gen, Milan Futuro e Atalanta U23 non potevano scendere inD, ma avevano la facoltà di chiedere di essere ammesse al Campionato diC in caso di vacanza di organico nel medesimo campionato.