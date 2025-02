Calcionews24.com - Serie A, Materazzi sul big match si sabato: «Quella del Maradona sarà “La Partita”. Ecco cosa succederà se vincerà l’Inter»

Leggi su Calcionews24.com

L’ex calciatore nerazzurro ha parlato del bigdiin programma alfra Napoli e Inter. Le parole1 marzo alle 18 andrà in scena alandrà il bigNapoli–Inter, sfida decisiva per la vetta della classifica diA. In caso di vittoria per la squadra di Inzaghi, i .