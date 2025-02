Ilrestodelcarlino.it - Sergio Rubini ‘risolve’ il caso Jekyll: "Luci e ombre sono dentro di noi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Aldo Di Tommaso "In ognuno di noi alberga un’ombra oscura, una parte che ci vive, che conosciamo o che magari conosciamo poco". Con queste parole,ci introduce al cuore pulsante del suo Il, in scena da stasera a giovedì al teatro Galli di Rimini. Un adattamento che sposta la storia di Stevenson (pubblicata nel 1886) di un quarto di secolo, collocandola nell’epoca della psicoanalisi di Freud, per mostrarci che il dualismo tra luce e ombra non ha bisogno di pozioni: è giàdi noi., perché questa rilettura psicoanalitica della storia? "Stevenson affrontava il tema del doppio prima della psicoanalisi.aveva bisogno di una pozione per trasformarsi in Hyde. Noi raccontiamo che quella divisione è già in ognuno di noi, non serve nessuna alchimia.