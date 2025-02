Amica.it - Sergio Castellitto: «Felice per “Conclave”, ma con il Papa malato… è strano»

(askanews) – Il thriller Conclave ha trionfato agli Screen Actors Guild Awards, a una settimana dalla cerimonia degli Oscar.Il film di Edward Berger sul misterioso processo di selezione a porte chiuse per la scelta del nuovoha vinto il premio per il miglior cast – l’equivalente del miglior film – per i suoi attori: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini e tra gli altri.Rossellini ha augurato «una pronta guarigione» aFrancesco, ricoverato in ospedale e in condizioni critiche e, dal red carpet di Los Angeles, ha dichiarato: «È un momento molto, perché in questo momento il nostrosta morendo. Quindi è un momento particolare, molto drammatico, ma allo stesso tempo ricco di emozioni». GUARDA LE FOTORe Carlo, Letizia di Spagna, Charlene di Monaco: le foto dei royal conFrancesco Tra gli altri attori premiati anche Demi Moore e Timothée ChalametTra gli altri premiati, miglior attore protagonista Timothée Chalamet per A Complete Unknown, miglior attrice protagonista Demi Moore per The Substance e la serie tv Shogun.