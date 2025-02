Primacampania.it - Sequestrati 1.500 metri cubi di rifiuti in campo rom di Caivano

NAPOLI – “In attuazione di quanto pianificato in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nella mattinata di ieri, 24 febbraio, la Polizia Metropolitana e la Polizia locale del Comune di, a seguito di controlli svolti nelRom di, hanno sequestrato oltre 1500di, accumulati lungo il perimetro del muro di cinta del”. Lo comunica la Prefettura di Napoli in una nota. “Ivenivano sversati attraverso alcune aperture di comunicazione, appositamente realizzate dai rom, tra ilstesso e i terreni adiacenti. Si tratta di materiali di diversa natura, prevalentemente amianto, pneumatici fuori uso, carcasse di auto, parti meccaniche, plastica, RAE, pezzami, che venivano collocati su vasche adibite a bracieri, munite di griglie, su cui venivano appoggiati ida incendiare.