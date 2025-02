Trevisotoday.it - Sequestrata la pistola usata a Chiarano, arrestati il figlio del fuggitivo e la sua fidanzata

Leggi su Trevisotoday.it

Continua la latitanza di Alex Lucchesi, 52enne pluripregiudicato. L'uomo che lunedì mattina, in una gelateria di, ha sparato al genero 29enne, Gregori Malacarne, suseganese, che era li con moglie (e figlia di Lucchesi) e due figli piccoli, è in fuga: in queste ore i carabinieri lo stanno.