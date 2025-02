Dayitalianews.com - Sequestrata in casa durante una rapina, ostaggio di tre malviventi: la notte da incubo di una donna

Leggi su Dayitalianews.com

Unadi 85 anni, residente a Trofarello in provincia di Torino, la sera di domenica 16 febbraio era uscita per prendere una pizza da asporto ed era rientrata per consumarla, ma dopo poco è iniziato undurato circa 40 minuti. Tre persone hanno fatto irruzione nella sua abitazione e, con un flessibile, sono riusciti a scassinare via la cassaforte portando via il contenuto e rubando diversi oggetti di valore nella villa.LaCome riportato da TorinoToday, lasi è consumata in una villetta in via Vincenzo Gioberti. L’anziana, che abita da sola, era uscita per prendere una pizza da asporto ed era rientrata aper consumarla. Dopo pochi minuti ha però sentito dei rumori sospetti provenire dal suo giardino, quindi si è affacciata alla finestra e ha aperto il portone d’ingresso per capire cosa stesse succedendo.