Milanotoday.it - Senza cure e senza farmaci: così a Milano più di 80mila persone sono in “povertà sanitaria”

“Vengono da lontano per una confezione di tachipirina o di antinfiammatorio”. Il dottor Carlo Costantini è il direttore sanitario del Poliambulatorio dell’Opera San Francesco. Ha sede in via Antonello da Messina e conta sull’attività di circa 209 medici volontari, che ogni giorno compiono una.