Sensatio Paris tra cucina e fragranze

nasce dall’unione fraterna di due spiriti affini, legati da un’intensa passione per l’arte sensoriale.Tutto quello che sappiamo su: leche uniscono saporiDavid, profondamente immerso nell’universo evocativo della profumeria, e Sacha, virtuoso dell’haute cuisine, intrecciano i loro talenti per dare vita a un marchio che celebra l’emozione pura.Il nome, dal latino, richiama l’essenza stessa della sensazione, quell’istante in cui un profumo inebria i sensi o un sapore delizia il palato. Ed è proprio da questa alchimia di percezioni che scaturisce l’ispirazione del brand, un ponte ideale tra il mondo olfattivo ispirato dai viaggi di David e quello stellato di Sacha.La signature olfattiva disublima l’arte della profumeria attraverso un savoir-faire rigoroso e autentico, fondato sulla maestria artigianale e sulla selezione di materie prime pregiate.