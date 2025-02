Ilfattoquotidiano.it - “Sembra che mi stia per scoppiare l’occhio, è come se il bulbo oculare stesse bruciando”: il calvario di Caroline Stanbury, star di “Real Housewives”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Mi sono svegliata una mattina e il mio occhio era gonfio e colava pus“. Inizia così il racconto choc didelity “of Dubai”, che ha condiviso con i suoi follower su TikTok la sua “dolorosa” battaglia contro una grave infezione alsi legge su People, l’attrice 48enne ha raccontato che tutto è cominciato con un’irritazione che ha provato a curare con colliri e antistaminici, ma senza successo: “È peggiorato, non migliorato”, ha spiegato in un video, mostrandogonfio e arrossato. La situazione, però, non è migliorata: “Siamo in ospedale. Probabilmente sarei dovuta andare qualche ora fa, ma non pensavo che sarebbe successo questo”. E, rivolgendosi al marito Sergio Carrallo, che la stava accompagnando, ha aggiunto, in preda al panico: “Cosa stai pregando? Non morirò.