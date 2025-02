Ilrestodelcarlino.it - Sei punti in sette gare. Dritti dentro un tunnel

E’ triste dirlo, ma l’Ancona sembra essersi nuovamente infilata in un, proprio come nel girone d’andata. Allora il momento no cominciò con le sconfitte con Chieti e Vigor e proseguì fino al 4-0 di Termoli. Adesso è diverso, ma è anche una squadra differente, più matura e collaudata.partite e sei, ma perché c’è la vittoria con la Vigor che rende la serie meno nera e un po’ meno preoccupante. I numeri dicono che l’Ancona ha perso tre delle ultime quattro sfide in casa, gli altri tredei sei conquistati li ha ottenuti fuori, spesso senza brillare. Come a Sora e Civitanova. Magari non sarà una questione motivazionale, magari sarà solo un periodo negativo: c’è uno staff tecnico incaricato di esaminare, cercare soluzioni e prendere quelle decisioni che possono portare a invertire la rotta.