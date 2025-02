Thesocialpost.it - Sedicenne scomparsa a Padova: Sofia vista l’ultima volta alla stazione di Venezia Santa Lucia

Leggi su Thesocialpost.it

Ore di forte preoccupazione per ladi, una ragazza di 16 anni di cui non si hanno più notizie dmattina del 24 febbraio. L’ultimo contatto risale alle 9:20, quando ha utilizzato un telefono non suo, dopodiché la famiglia non è più riuscita a rintracciarla.La giovane, seguita da una comunità di recupero a Mogliano Veneto, è statapernei pressi delladi. Secondo quanto riportato in un appello pubblicato dal Comune di Montagnana,non avrebbe con sé il cellulare, né documenti o denaro.Per favorire le ricerche, è stato diffuso un identikit dettagliato: la ragazza è alta circa 1,70 metri, al momento dellaindossava scarpe bianche Nike vecchie, pantaloni neri e un bomber nero, e portava i capelli raccolti.