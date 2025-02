Serieanews.com - “Se ti muovi ti ammazzo”: il retroscena su Materazzi in diretta radio

Leggi su Serieanews.com

Marcoe l’aneddoto raccontato da un ex avversario che conferma quanto il suo essere simbolo di un certo tipo di calcio sia assolutamente fondato“Se titi”: ilsuin(AnsaFoto) – serieanews.comCosa succede quando due giocatori di carattere si ritrovano faccia a faccia sul campo? Si scambiano cortesie? Si stringono la mano? Macché. Il calcio vero è fatto di tensione, duelli e frasi che restano impresse nella memoria. Ed è proprio una di queste frasi che Stefan Schwoch ha raccontato in, svelando unche ha come protagonista Marco.Immaginate la scena: una partita intensa, tensione alle stelle, due giocatori che si sono già incrociati in passato e uno di loro ha fatto male all’altro. sportivamente parlando.