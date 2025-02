Fanpage.it - Sdegno per lo striscione fascista esposto in Curva Sud durante la partita della Roma e ripreso in tv

Leggi su Fanpage.it

Cosa significa la scritta riportata nellodallaSud-Monza: "Io ce resto su sta strada finché me reggheno le gambe, è co sto core e co sta faccia che so diventato grande!"