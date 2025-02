Iodonna.it - Sculture ma anche bozzetti e video. Ma soprattutto porte da aprire, stanze che portano ad altre porte da scegliere. E colori, luci. La mostra immersiva di Tim Burton è un labirinto dentro i suoi film iconici ma anche dentro la mente

La fila per entrare alla Fabbrica del Vapore di Milano dove da quattro mesi (e fino al 9 marzo!) è aperta al pubblico Tim’s Labyrinth è compatta. A ogni adulto corrispondono in media due bambini. E il silenzio e la concentrazione che precede l’ingresso in quello che sembra un mondo magico sono densi. È quasi un’atmosfera da pellegrinaggio quella che si respira fuori dallasull’universo creativo di Tim, un’esperienza arrivata per la prima volta in Italia e che registra un sold out costante. Il “di Tim”: a Milano la-evento sul mondo fantastico del regista X Leggi› “Beetlejuice Beetlejuice”, lo spiritello di Timè sempre porcello Tim’s Labyrint, a Milano la: per adulti e bambiniVarcata la soglia, dopo la spiegazione sulle regole, inizia l’avventura.