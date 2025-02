Abruzzo24ore.tv - Scoperta scioccante: arrestato 54enne con migliaia di immagini pedopornografiche

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Un uomo di 54 anni, originario della Campania e residente nel Pescarese, è statoper possesso di oltre 6.000 file pedopornografici, trae video, raffiguranti minori tra 0 e 12 anni. L'indagine, avviata dalla Procura di Catania, ha portato alla perquisizione dei dispositivi dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati simili. Le autorità hanno scoperto 3.840e 2.950 video a contenuto pedopornografico nei dispositivi dell'indagato. Le cartelle, denominate "Viber", "Telegram", "Pictures" e "Movies", contenevano materiale esplicito di minori coinvolti in atti sessuali. Inoltre, sono state individuate oltre 1.000 chat su applicazioni di messaggistica istantanea, sia in gruppi dedicati che in conversazioni private, focalizzate su contenuti pedopornografici.