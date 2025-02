Cityrumors.it - Scontro epico tra Intelligenze Artificiali: Chi ha vinto la sfida?

Quattro colossi dell’Intelligenza artificiale si sono affrontati in un confronto senza precedenti: ChatGPT, DeepSeek, Llama e Claude. La battaglia delleha preso vita nella ChatBot Arena di Indigo.ai, con Wired alla guida di un esperimento senza precedenti. Quattro modelli, ognuno con le sue caratteristiche uniche e le sue potenzialità, sono stati messi alla prova in una serie di domande su argomenti che spaziano dalla storia alla tecnologia, dalla medicina alla scrittura di codice. L’obiettivo? Scoprire quale IA è davvero la più intelligente, versatile e in grado di offrire risposte di qualità.Chi vince e perchè: l’evoluzione dell’AI Cityrumors.it foto AnsaOgni modello è stato sottoposto a domande su temi complessi, per testare le loro abilità a 360 gradi. I temi sono andati dalla storia antica, alla fisica, dalla medicina alle problematiche legate alla programmazione.