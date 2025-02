Sport.quotidiano.net - Sconfitta all’Olimpico. Monza, a Roma è un altro tonfo: brianzoli sempre più ultimi

di Michael Cuomo "Non sono queste le partite da vincere". Lo avranno pensato prima e detto poi, in tanti, a. Intanto ancheè archiviata, un’altra giornata è passata e la distanza dalla salvezza è a 9 punti.ché impresa: ormai serve un miracolo. Ranieri passeggia contro Nesta, che dalla sua ha l’alibi, tra i tanti problemi, di aver viaggiato verso la capitale costretto a lasciare una formazione intera ai box. Così è difficile disegnare un undici-garanzia, così è troppo facile per la Lupa in salute mordere come e quando vuole. Finisce 3-0 e tutto si è messo come ci si aspettava. Nonostante il rigore in movimento sbagliato da Pisilli (5’) potesse aprire lo spiraglio della serata-no giallorossa, i decibel dell’Olimpico possono già alzarsi a picco dopo poco: fa tutto Saelemakers, dribbling di preparazione e sinistro a giro sul palo lontano per il vantaggio (10’).