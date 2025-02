Ilrestodelcarlino.it - Scomparso il tenore. Romano Emili

Si è svolto ieri in Certosa il funerale delbolognese, morto il 22 febbraio scorso: un artista del cui nome fin i melomani rischiano di non avere oggi conoscenza, a causa purtroppo della scarsità di testimonianze sonore che ci ha lasciato, ma la cui qualità artistica ha sempre sorpreso chi, già 40 anni fa, si chiedeva il perché di una carriera in fondo limitata rispetto alle sue doti e di una notorietà ristretta agli addetti ai lavori. Era nato a Bologna il 7 novembre 1937 e si era avvicinato alla lirica per caso, senza particolare indirizzamento da parte della famiglia di modeste origini, dopo aver ascoltato alla radio la voce di Beniamino Gigli cantare ’Cavalleria rusticana’. È questo l’inizio di tante biografie di cantanti cresciuti nel dopoguerra, specie i tenori, indecisi sulle prime fra il mondo della canzone e quello dell’opera.