Scicli, bimbo massacrato dal papà: "Volevo solo calmarlo, era agitato", fratture a braccia e gamba

Un uomo di 39 anni di, in provincia di Ragusa, è stato arrestato con l’accusa di lesioni gravi e aggravate nei confronti del figlio di 5 anni. Il piccolo era stato ricoverato il 4 febbraio all’ospedale di Modica, dove i medici, dopo aver riscontratomultiple agli arti, hanno segnalato il caso alle autorità.La difesa dell’uomoL’uomo, assistito dall’avvocato Rinaldo Occhipinti, ha negato di aver picchiato il bambino, affermando invece che le lesioni sarebbero state provocate in modo involontario: “L’ho stretto troppo con forza, erafarlo calmare”, avrebbe dichiarato davanti al giudice per le indagini preliminari. Il GIP Eleonora Schininà ha comunque confermato la custodia cautelare in carcere.La ricostruzione dei fattiSecondo gli accertamenti, il bambino presentavaal radio e all’ulna del braccio sinistro, all’ulna del braccio destro, nonché a tibia e perone dellasinistra.