Oasport.it - Sci di fondo, Therese Johaug: “Torno solo per i Mondiali. Le Olimpiadi 2026 non mi interessano, preferisco avere altri figli!”

sarà uno dei principali personaggi deidi Trondheim 2025. Anzi, la protagonista del settore femminile, quella con l’articolo determinativo. Non ce ne voglia Eirin Maria Kvandal nel salto con gli sci, piuttosto che le varie Ida Marie Hagen o Gyda Westvold Hansen nella combinata nordica. Non se la prendano neppure le sue connazionali fondiste, che però sono le prime a ben sapere qual è la differenza di categoria fra loro e la fenomenale trentaseienne di Dalsbygda, accettandola di buon grado.Che vinca o perda farà comunque notizia. Addirittura, semplicemente la sua presenza o eventuale assenza da qualsiasi appuntamento fungerà da variabile in grado di spostare gli equilibri o cambiare i connotati di una gara. Insomma, lo sci difemminile non prescinderà da, la quale ha specificato di essere in uno stato d’animo molto particolare.