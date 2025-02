Sci alpino undici azzurri convocati per le gare tecniche a Kranjska Gora

Leggi su Sportface.it

Dopo un weekend che ha visto il ritorno dell’Italia sul podio del Super-G grazie al terzo posto di Dominik Paris, la Coppa del mondo maschile di scipropone ora un fine settimana dedicato alle. Lesi terranno a, in Slovenia, con il gigante in programma sabato 1 marzo, con prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30, mentre lo slalom si terrà domenica 2, sempre alle 9.30 e alle 12.30.Il direttore tecnico Max Carca ha sceltoper la tappa slovena. A guidare il gruppo del gigante sarà Luca De Aliprandini, con la squadra che viene completata da Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Simon Talacci e Stefano Pizzato, al secondo impegno nel circuito maggiore dopo quello di Bansko, nel febbraio dello scorso anno. Vinatzer sarà protagonista anche nello slalom, nel quale saranno in gara anche Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Corrado Barbera e Tommaso Saccardi.