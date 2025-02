Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia maschile a Kranjska Gora: sigillo anche per Patrick Holzer, ultimo successo nel 2008

Dopo aver salutato Crans Montana, la Coppa del Mondo di sci2024-2025 si prepara per la consueta tappa di(Slovenia). La pista denominata “Podkoren” ci regalerà due prove tecniche (un gigante e uno slalom) e spesso gli atleti italiani vi hanno ottenuto buoni risultati. Andiamo a ricordarli tutti. Nel complesso l’Italia sulla pista slovena ha collezionato 10 vittorie, 12 secondi posti e 10 terzi posti.Il primo risultato di rilievo per i nostri colori è un terzo posto di Leonardo David il 21 dicembre 1978 in slalom. Bisogna aspettare, poi, il 20 dicembre 1985 per una piazza d’onore di Roberto Erlacher in gigante. Replica il 19 dicembre 1986 per lo stesso Erlacher secondo davanti a Richard Pramotton. Il primoitaliano aè di Alberto Tomba nello slalom del 20 dicembre 1987 completando una doppietta con Richard Pramotton.