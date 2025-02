Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Kvitfjell: due vittorie con Brignone e Putzer

Leggi su Oasport.it

La Coppa del Mondo di sci2024-2025 si prepara per il fine settimana di(Norvegia) per una serie di gare di estrema importanza sia per la classifica generale sia per le Coppe di specialità. Federicaè in forma scintillante e cerca punti pesanti per rinforzare il suo sogno di Sfera di Cristallo.Siamo pronti per vivere tre giorni intensi sulla Olympiabakken. Quali sono iitaliani sulla pista dove si sono disputate le gare delle Olimpiadi 1994? Il primo podio è datato 6 marzo 1996, quando Isolde Kostner chiude seconda nella discesa vinta dalla svizzera Heidi Zurbriggen. L’azzurra replica anche il giorno successivo il 7 marzo 1996 in superG, quando però chiude in terza posizione alle spalle della norvegese Ingeborg Helen Marken, che domina quella gara lasciando la tedesca Katja Seizinger a 66 centesimi.