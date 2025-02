Schlein | Meloni non si fa vedere Santanché scaricata anche da lei

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 feb. (askanews) – “Ministra, Giorgial’ha scelta alla guida del ministero del Turismo, oggi però fa finta di conoscerla. Non la vediamo qua. L’hacome lei ha scaricato i suoi dipendenti”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly, parlando in aula alla Camera sulla mozione di sfiducia a Santanchè. “si è resa conto di avere fatto un grande errore, probabilmente, ma allo stesso tempo non è in grado di rimediare, non riesce a farla dimettere mentre lei rimane lì incollata a quella sua poltrona”. “Stupisce – ha aggiunto – che una presidente del Consiglio così attenta alle regole della comunicazione non fosse a conoscenza delle innumerevoli traversie giudiziarie, dei problemi di cui lei aveva in quell’impresa, del conflitto di interessi. Si ministra, conflitto di interessi.