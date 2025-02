Anteprima24.it - Schianto tra due auto: 23enne e 60enne in codice rosso

Tempo di lettura: < 1 minutoTarda mattinata, in Guardia Lombardi (AV), i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, sono intervenuti in quella via Fondovalle Ufita, a seguito di un sinistro stradale – frontale, tra duevetture condotte rispettivamente, da unae un. Entrambi affidati alle cure dei sanitari del 118 e trasportati presso l’Ospedale di Ariano Irpino in.Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri per stabilire l’esatta dinamica del sinistro stradale.L'articolotra dueinproviene da Anteprima24.it.