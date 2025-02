Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto: due feriti gravi

Una intera famiglia coinvolta e duemoltonellofra dueavvenuto l’altro pomeriggio a Sorbolo-Mezzani, nel Parmense, al confine col Reggiano. Tra ipure un giovane di 22 anni, originario dell’Africa e residente a Brescello. Era alla guida di una Polo che si è scontrata con una Hunday su cui viaggiava una famiglia con marito, moglie e il figlio di 13 anni, abitanti a Sorbolo, diretti a Parma per portare il ragazzino a una gara sportiva. Pare che il 22enne abbia perso il controllo della vettura, sbattendo contro il guard rail per poi tornare sulla strada, proprio mentre transitava l’altra. Portati in ospedale a Parma, incondizioni, i due conducenti. Più lievi i traumi per la donna e il tredicenne. Sul posto ambulanze, elisoccorso, vigili del fuoco, oltre ai carabinieri.