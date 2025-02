Ilrestodelcarlino.it - Schianto contro il bus. Spunta un video dell’auto. Ora l’autopsia su Erika, al vaglio ogni ipotesi

Non servirà la ricostruzione cinematica dell’incidente, c’è, infatti, undi una telecamera del bus che, prima dello, ha ripreso l’auto diBenini, la 35enne morta, mercoledì scorso, nel terribile scon una corriera in via Copparo. Sembra che nel filmato si veda l’auto della ragazza, una Toyota Yaris, andare una prima volta nella corsia opposta e, poi, dopo aver raddrizzato la vettura, invadere ancora l’altra carreggiata. Non è chiaro cosa sia successo, perché il pm di turno dovrà valutare tutte lein campo. All’origine dell’incidente potrebbe esserci una banale distrazione, ma anche un malore sopraggiunto all’improvviso. Quest’ultimaverrà verificata soltanto attraversodella ragazza. Di certo il pm Andrea Maggioni non chiederà una perizia cinematica per ricostruire le cause dell’incidente.