Fanpage.it - “Scena raccapricciante, addosso aveva i segni delle mani”: parla il soccorritore del bimbo picchiato a Scicli

Leggi su Fanpage.it

Giuseppe Piccione è ildel 118 che, insieme alla collega Maria Cilia, è intervenuto per aiutare ildi 4 anni di(Ragusa) ricoverato in ospedale con ematomi e fratture a gambe e braccia. Il padre, un 39enne, è stato arrestato con l'accusa di averlo. "Non potevamo girarci dall'altra parte", ha detto Piccione a Fanpage.it.