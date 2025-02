Gossipnews.tv - Scena Bollente al Grande Fratello: Si è Tolta le Mutande?

Un video esplosivo arriva dalla casa del: una concorrente fa un gesto scandaloso che divide il pubblico. Ecco che cosa è successo!Sta facendo molto discutere in queste ore un video proveniente direttamente dalla casa più spiata d’Italia. Al centro delle polemiche c’è Shaila Gatta, l’ex velina di Striscia la Notizia, che avrebbe dato vita a unadecisamente fuori dagli schemi. Secondo quanto emerge dalle immagini, che ormai dilagano sui social, la giovane avrebbe sfilato gli slip proprio mentre era intenta a ballare in compagnia degli altri concorrenti.Ovviamente la clip ha già diviso i telespettatori in due fronti ben distinti. Da un lato troviamo gli utenti convinti che Shaila abbia realmente compiuto questo gesto provocatorio. Dall’altro, invece, molti sostengono fermamente che ciò che si vede nel video non siano gli slip, bensì la cintura del microfono, che i concorrenti devono indossare sempre all’interno della casa.