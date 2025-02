Iltempo.it - "Scelta che spetta al Viminale". Ong gelate su migranti e porti sicuri

alladel 'porto sicuro' per l'attracco delle navi che soccorrono i. È quanto afferma, in sintesi, il Consiglio di Stato respingendo il ricorso con il quale 'Medicins San Frontières' (Netherlands), noleggiatrice della Geo Barents, aveva impugnato una decisione avversa del Tar. La nave, dopo due interventi condotti il 7 e il 24 gennaio 2023 in acque Sar libiche si era vista assegnare come 'pos' (place of safety) rispettivamente Ancona e La Spezia, considerati troppo lontani, anche in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche. I ricorrenti lamentavano tutta una serie di violazioni di disposizioni di diritto interno e internazionale ma il Tar ha dato loro torto e oggi il Consiglio di Stato ribadisce che «la gestione di un evento di salvataggio assume una connotazione complessa, rappresentando la sintesi di una pluralità di valutazioni che investono, ad un tempo, aspetti operativi e tecnico nautici - connessi alla gestione della prima fase dell'evento di soccorso - ed aspetti più prettamente afferenti alla gestione delle persone tratte in salvo, non limitati all'assistenza logistico-sanitaria dei naufraghi, ma estesi alle peculiari condizioni personali ed allo status dei soccorsi, nonché alla tenuta e sicurezza del sistema terrestre di accoglienza».