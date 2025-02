Ilrestodelcarlino.it - Scatta la pena definitiva, due uomini finiscono in cella

I carabinieri della stazione di Forlì hanno arrestato due persone in esecuzione di altrettanti ordini per la carcerazione emessi, a seguito di sentenza, dall’ufficio esecuzionili della procura della Repubblica di Forlì. Nel primo caso un 29enne deve espiare ladi due anni e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di euro 900euro per un furto in abitazione, commesso nel dicembre 2019 a Forlì. Nel secondo caso un 55enne deve scontare unadi tre anni e sette mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, reati commessi nel settembre 2022 a Forlì.