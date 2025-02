Biccy.it - Scanu su Carone: “Gli avevo consigliato di non andare all’Eurovision”

Leggi su Biccy.it

Era il 2022 quando Valerioha tentato la carta San Marino partecipando a Una Voce Per San Marino, concorso che avrebbe deciso chi mSong Contest in qualità di rappresentante del loro piccolo Stato. A vincere quell’anno è stato però Achille Lauro. Quest’anno, come sappiamo, sarà Pierdavidea provare con il singolo Mi Vuoi Sposare?.San Marino Song Contest, il cast: da Gabry Ponte a Pierdavidehttps://t.co/lbpZBKoYma— BICCY.IT (@BITCHYFit) February 25, 2025su: “Glidi non“La sua decisione di presentarsi per rappresentare San Marino, però, non sarebbe stata approvata da Valerioche durante Una Voce Per San Marino ne è uscito scottato.“Pierdavide mi aveva chiesto dei consigli e io glidetto di non, gli ho detto ‘Hai fatto una bella cosa in questo programma Ora O Mai Più, ndr, ne stai uscendo bene, non ti consiglio di fare anche quello.