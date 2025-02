Abruzzo24ore.tv - Scandalo alimentare: supermercato chiuso per cibo avariato e gravi carenze igieniche

L'Aquila - A Ortucchio, sequestrati 400 kg di alimenti deteriorati e laboratorio abusivo scoperto; esercizio commercialeperirregolarità. Nel comune di Ortucchio, in provincia dell'Aquila, un'operazione congiunta dei Carabinieri del Nas di Pescara e della Guardia di Finanza di Avezzano ha portato al sequestro di 400 chilogrammi di alimenti avariati e privi di tracciabilità all'interno di unlocale. L'intervento è scaturito dalla segnalazione di un cliente abituale del punto vendita, preoccupato per le condizioniosservate. Durante l'ispezione, le autorità hanno scoperto un laboratorio clandestino adibito alla preparazione di cibi, situato in un container non conforme alle normative. Le pietanze preparate in questo spazio venivano poi messe in vendita nelstesso.