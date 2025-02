Lanazione.it - Scambio di bare al cimitero, cremata la salma sbagliata

Poggio a Caiano (Prato), 25 febbraio 2025 – La fretta sì sa a volte può essere “cattiva consigliera”. Ne sa qualcosa il necroforo deldi Poggio a Caiano che appena rientrato in servizio dalle vacanze di Natale ha estumulato la, inviandola alla cremazione a Pistoia. Tutto nasce dalla prematura morte di una giovane donna e dal desiderio della famiglia di farla riposare insieme alla nonna che si chiamava Jolanda. Il necroforo, per non far restare in deposito a lungo la bara della giovane, è andato subito in galleria ed ha smurato il loculo di “Jolanda” che però non era la nonna della defunta ma un’altra Jolanda, la moglie di Aldo Di Luca, il capo-custode della villa medicea che nell’agosto del 1944 si adoperò per salvare le opere d’arte dai nazisti, che stavano trafugando i tesori della villa di Lorenzo il Magnifico.