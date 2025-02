Ilrestodelcarlino.it - Sbarca il grande calcio a 5. Ecco le finali di Coppa Italia

Lanelle Marche. Jesi e il suo PalaTriccoli saranno la location di tutti i match delle Coppedi Serie A e di Serie A2 Élite, ospitando anche ledi Serie A2 e Serie B. Ma non di solo PalaTriccoli vivrà la manifestazione in programma da sabato 15 a domenica 23 marzo. Al PalaSavelli di Porto San Giorgio si disputeranno, nel primo weekend di gare, la Final Four Under 19 e la Final Four dellaregionale, così come, sabato 22, le semidi Serie A2. Nella seconda settimana entrerà in scena anche il PalaBadiali di Falconara, nel quale sono in programma sia i quarti che le semidella Final Eight di B. Serie A e A2 Élite conoscono già leste delle rispettive Final Eight e Final Four di, le prossime due settimane definiranno anche le qualificate per A2, B, Under 19 e Serie C.