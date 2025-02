Zon.it - Sarno, non rispetta il divieto di avvicinamento: arrestato

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che gli Agenti del Commissariato P.S. dinella giornata del 21 febbraio u.s. hanno tratto in arresto un uomo, classe 1980, per non averto la misura cautelare personale deldiai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con l’ulteriore prescrizione di mantenere la distanza di almeno 500 mt. e ildi comunicare con ogni mezzo con la donna. In particolare gli operatori sono intervenuti nei pressi di una caffetteria del centro cittadino in quanto il soggetto si è avvicinato in macchina mentre la donna era con due amiche al bar. La denunciante, spaventata, ha richiesto l’ausilio della volante, che ha fermato e identificato l’uomo.