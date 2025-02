Lopinionista.it - Sarà un’estate di fuoco per Gué: annunciato il nuovo tour, le date

MILANO –diper Gué: dopo il successo della sua partecipazione a Sanremo al fianco di Shablo, Joshua e Tormento “Con la mia parola” e quello delnei palazzetti (con l’apertura di una seconda data a Milano dopo il primo sold out), annuncia con prevendite che partono da oggi, una lunga serie di nuovi appuntamenti in tutta Italia nei principali festival estivi e arene all’aperto. Uno spettacolo imperdibile che celebrerà la sua intera carriera, dagli esordi fino all’ultimo album pubblicato a gennaio.Nell’attesa di vederlo sul palco disponibile anche ilvideo di Gué, tratto da uno dei brani più apprezzati di Tropico del Capricorno: “Vibe”, per la regia di Gianmarco Boscariol e Davide Piras, ha la particolarità di essere stato girato al 100% con iPhone, in puro spirito da cinematografia street.