Sant' Arsenio Salerno branco di lupi a spasso in centro Il sindaco | Massima prudenza

Roma, 25 febbraio 2025 -a passeggio per ildi, comune nel Salernitano. L'avvertimento arriva direttamente dalDonato Pica dopo aver visionato il video choc del comune che mostra i predatori aggirarsi in zona di via Cannavali. Gli avvistamenti sono avvenuti di notte, tra le 2.00 e le 5.00, e sono stati registrati dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza comunale (Il video si riferisce alla notte del 20 febbraio, ndr). Pica ai suoi cittadini: "Si raccomanda comunque la, in quanto è necessario verificare se si tratti di un fenomeno isolato o di una situazione ricorrente", aggiungendo che il comune "invita pertanto tutta la cittadinanza a prestare attenzione, in particolare durante le ore notturne, quando si cammina a piedi o si praticano attività di corsa, footing e similari".