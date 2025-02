Ilrestodelcarlino.it - Santarcangelo è la città ideale per fare sport sostenibile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Loè fondamentale per la salute fisica, mentale, per la socializzazione e per il miglioramento delle capacità cognitive. I cittadini dine sono ben consapevoli da decenni. Grazie al gioco del ‘tamburello’, come viene chiamato dai santarcangiolesi, si sono sempre mantenuti in attività. Si tratta di unorisalente al Sedicesimo secolo, simile al tennis. Per colpire la palla si usa però un tamburello, al posto della racchetta: l’attrezzo da cui prende nome la caratteristica disciplina. Anche se sono passati circa quattrocento anni, ancora oggi viene praticato in uno dei luoghi più storici del paese: lo Sferisterio. Oltre a questo storico, nella cittadina sono diffusi anche il calcio e l’atletica, molto amati dai ragazzi, che vengono praticati nello stesso centroivo che ospita svariati campi e una pista da corsa.