Sant’Angelo vista da un angolo "diverso"

Il giorno 18 dicembre 2024, dopo mezzogiorno, diciassette alunni della classe 2B della scuola secondaria di primo grado "Carlo Collodi" diLodigiano sono usciti per la città, con l’obiettivo di osservare l’ambiente urbano e verificare se fosse “a prova di disabilità”. Questa scuola è dotata sia di scalini sia di rampe per accedere. Subito fuori dall’edificio, situato in via Montegrappa, c’è una strada larga che ha marciapiedi con lo scivolo e strisce pedonali ben visibili Ad accompagnare gli alunni c’erano le prof.sse Ceresa, docente di Lettere, e Frassei, docente di Sostegno. L’idea è nata dopo la lettura in classe del libro “La linea del traguardo” di Paola Zannoner, il cui protagonista è un ragazzo, giocatore di calcio, che in seguito a un incidente rimane paralizzato. Tutti insieme sono partiti dalla scuola per arrivare nella piazza principale, passando da diverse vie, sia più periferiche, sia centrali.