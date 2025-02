Europa.today.it - Santanchè "sotto esame": si vota la sfiducia (l'ennesima)

Leggi su Europa.today.it

Oggi, 25 febbraio, sarà un giorno decisivo per il ministro del Turismo Daniela. Alla Camera sila mozione dipresentata dalle opposizioni per il caso Visibilia. Sulle spalle dipesa un rinvio a giudizio per falso in bilancio mentre nulla è stato ancora deciso per.