Panorama.it - Santanchè: «Rifletterò sulle dimissioni ma sola, senza ricatti»

"Mi trovo oggi a rispondere per la seconda volta a una mozione di sfiducia anche se questa ha per oggetto fatti, tutti da verificare, che sono antecedenti al mio giuramento da ministro", ha dichiarato. "In quest'Aula sembra che si possa raccontare la qualunquenemmeno approfondire ciò che dovrebbe essere evidente a ogni parlamentare".Il ministro del Turismo, Daniela, ha preso la parola oggi in Aula alla Camera per difendersi dalla mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti. Nel corso del suo intervento, ha ribadito che le accuse a suo carico riguardano fatti antecedenti alla sua nomina e ha denunciato quella che ha definito una "gogna mediatica".Durante il suo intervento, Danielaha voluto sottolineare di non sentirsi, ringraziando i colleghi di maggioranza che le hanno espresso sostegno.