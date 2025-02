Unlimitednews.it - Santanchè “Rifletterò sulle dimissioni”. La Camera respinge la mozione di sfiducia

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula dellaha respinto ladinei confronti della ministra del Turismo, Daniela. I voti contrari sono stati 206, quelli favorevoli 134 e un astenuto.La“ha per oggetto fatti che, se saranno evidenziati, sono antecedenti al mio giuramento da ministro”, aveva dettodurante il dibattito.La ministra ha poi aggiunto in aula: “Nelle mie borse non c’è paura. E lo dico senza problemi: ho una collezione di borse – ha spiegato – Mio padre che era ottavo figlio di contadini mi ha insegnato una cosa: si ruba solo quello che si nasconde e io non ho nulla da nascondere. Io sono l’emblema di quello che detestate: lo rappresento plasticamente. Sono una donna libera, porto i tacchi alti e vesto bene – ha rivendicato – Voi non volete combattere la povertà, volete combattere la ricchezza”.